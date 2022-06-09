Бренд Victoria's Secret устроил подпольную распродажу

Бренд Victoria's Secret тайно пригласил клиентов в магазин, чтобы распродать остатки товаров. Такая информация появилась в социальных сетях.

Как рассказала одна из покупательниц, людей провели через черный вход.

31 мая Victoria's Secret заявила об окончательном уходе из России. До этого была приостановлена работа семи франчайзинговых магазинов. Компания решила не возобновлять деятельность из-за продолжающихся экономических, логистических и деловых сбоев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

