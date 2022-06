"My name is Moscow": Мексика

Можно ли открыть кафе в собственной квартире? Правда ли, что пенсионеры умеют определять погоду лучше синоптиков? Как нужно пользоваться деревянными счетами? Эффективно ли звать халяву не только во время сессии?

И действительно ли автомобили советских марок вернутся на наш рынок? Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Алехандро расскажет гостю из Мексики в новом выпуске шоу "My name is Moscow".