Полчища комаров атаковали жителей села Ставропольского края

Полчища комаров атаковали жителей села Донское в Ставропольском крае. Москитные сетки уже не спасают от такого натиска насекомых, говорят люди.

Сильно страдают и домашние животные. Чтобы остановить комариное нашествие, в селе собираются применить инсектициды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.