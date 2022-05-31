Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными за рулем из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московским водителям необходимо быть внимательными за рулем ночью 31 мая и утром 1 июня из-за тумана, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Кроме того, следует избегать резких маневров на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скорость.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что в столице и Московской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать с полуночи до полудня 1 июня.

Также метеорологи предупредили горожан о сильном ветре. Порывы местами могут достигать 15 метров в секунду.

