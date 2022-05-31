Москвичей предупредили о сильном ветре

Желтый уровень погодной опасности действует в столице. Метеорологи предупреждают о сильном ветре. Порывы местами могут достигать 15 метров в секунду.

Водителей попросили снизить скорость движения, увеличить дистанцию и не парковать автомобиль под деревьями. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

