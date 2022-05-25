Москвичам показали, как готовится рассада для оформления городских клумб

Специалисты ГБУ "Озеленение" показали, как готовится рассада для оформления городских клумб. В огромных теплицах уже зацвели однолетние бутоны разных видов и сортов.

У городских цветников тоже своя мода и тренды. Например, стали популярны цветы с декоративным листом. Виды растений подбираются также по их свойствам и жизнеспособности в городской среде. Самыми неприхотливыми оказались бегонии, колеусы и петунии.

Всего в Москве высадят около 50 наименований декоративных растений. Цветы будут украшать клумбы до самых заморозков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

