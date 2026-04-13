Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 апреля, 09:46

Общество

В День мецената москвичам рассказали, как стать благотворителем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День мецената и благотворителя отмечается 13 апреля. На сегодняшний день москвичи и предприниматели активно занимаются благотворительностью, делясь своей добротой, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, участник московской ярмарки в районе Братеево Владимир Савдеров привозит в столицу свою продукцию. Около 10 лет назад он узнал, что заведующая одного из детских садов собирает игрушки для ребят из неблагополучных семей.

"Я спросил, сколько таких детей. Оказалось – 50. Предложил вместо игрушек купить сладкие подарки. Тогда же решил, что сам буду исполнять роль Деда Мороза", – сказал он.

В настоящее время Савдеров объезжает перед новогодним праздником около 200 детей.

Кроме того, с началом спецоперации фермер начал помогать бойцам. Он направляет на фронт многотонные грузы, отправляясь в каждую поездку лично. В его пекарне изготавливают домашний хлеб, пирожки и пасхальные куличи. Также Савдеров принимал участие в благоустройстве "Аллеи ангелов" в Донецке и создал Аллею Памяти в Гагарине в Смоленской области.

Участник ярмарок в Марьиной Роще, Кузьминках, Черемушках и Тропарево-Никулине Александр Дренев и его команда помогают малоимущим и многодетным семьям продуктами. Они сотрудничают с социальными службами и волонтерами.

Анастасия Игнаткина из Тверской области выставляет свою продукцию на ярмарках в Отрадном, Бутырском и Царицыне. Вместе с коллективом хозяйства она участвует в восстановлении старинного храма Иоанна Предтечи в Залесье.

"Для нас важно не только вести хозяйство, но и сохранять веру, историю и традиции нашей земли", – подчеркнула Игнаткина.

Для всех желающих на портале mos.ru доступен благотворительный сервис. В нем представлено свыше 100 проверенных некоммерческих организаций Москвы. Они публикуют открытые отчеты.

С 2020 года через сервис удалось собрать более 304 миллионов рублей. Они пошли на лечение детей, помощь бездомным животным, военным и мирным жителям.

Благотворительный фонд "Дорога жизни" поддерживает детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и попавших в медучреждения без родителей. В прошлом году организация собрала при помощи благотворительного сервиса 7 461 869 рублей. Благодаря этому фонд смог в течение года оплачивать работу круглосуточных патронажных нянь более чем для 50 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Благотворительный фонд "Подари жизнь" оказывает помощь детям в получении современной медпомощи. За почти 20 лет работы он помог свыше чем 97 тысячам ребят. В 2025 году при помощи благотворительного сервиса организация собрала сумму в размере 1 960 105 рублей, которая пошла на поддержку 23 детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Кроме того, фонд занимается поддержкой обучения врачей и оказывает помощь клиникам в закупке современного оборудования.

Фонд "Народный фронт. Все для победы!" обеспечивает военных на передовой и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим гражданам. В прошлом году он собрал 16 476 519 рублей, которые позволили закупить и передать в зону СВО оборудование, транспортные средства, дополнительное снаряжение и медицинские наборы.

При этом благодаря существенной части собранной суммы фонд смог закупить высокопроходимую технику. Он направил на фронт легкие, скоростные и маневренные кроссовые мотоциклы, которые помогают военным уходить от преследования дронов, доставлять боекомплекты, проводить штурмы и вывозить раненых. Более того, на пожертвования были приобретены многоцелевые автовездеходы ФМС "Алабай". Фонд также передал бойцам индивидуальные аптечки со жгутами, пластырями и марлевыми повязками.

Кроме того, организация поддерживает жителей новых и приграничных регионов. Для них отправили портативные электростанции, которые являются источником энергии во время чрезвычайных происшествий и отключений электричества.

Ранее сообщалось, что участие волонтеров в городских мероприятиях возросло в 2,5 раза за 4 года. Уточнялось, что они участвовали в том числе в событиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Международной выставке-форуме "Россия" и проекте "Москва помогает".

обществогород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика