03 апреля, 13:43

Общество

Владелец цветочного магазина в САО собирает для бойцов СВО продуктовые наборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владелец цветочного магазина в Бегомском районе САО Бахтовар Гафуров активно участвует в поддержке участников СВО, собирая различные гуманитарные грузы. Причем особый упор он делает на продуктовых наборах, передает портал мэра и правительства Москвы.

Помощь ему оказывают сотрудники его магазина. Вместе они закупают муку, сахар, гречку, макароны, тушенку, напитки и чай. Помимо этого, каждая посылка комплектуется одноразовой посудой, чтобы солдаты могли быстро организовать трапезу и убрать за собой в условиях боевых действий.

Работники цветочного магазина стремятся удовлетворить самые необходимые потребности бойцов, позволяя им сосредоточиться на выполнении своих задач.

"Помощь бойцам сегодня – это не просто жест доброй воли, а наш общий вклад в победу. Когда солдат знает, что за его спиной надежный тыл, когда он получает не только провизию, но и частичку домашнего тепла, его дух становится несокрушимым. Поддерживая бойцов сейчас, мы сокращаем минуты разлуки и приближаем долгожданный момент, когда они с победой вернутся домой", – высказался Гафуров.

С начала спецоперации владельцы магазинов, торговых центров, автосалонов и других предприятий бытовых услуг, а также столичные рестораторы на регулярной основе отправляют гуманитарные грузы в зону боевых действий.

Обычно посылки включают продукты длительного хранения, например мясные, рыбные и овощные консервы, различные виды круп, макароны, печенье, конфеты и шоколад. Не забывают предприниматели и о средствах личной гигиены, медикаментах, а также сезонных предметах одежды, таких как куртки, сапоги и термобелье. Кроме того, в посылках оказываются стройматериалы и даже военная техника, в том числе квадрокоптеры и целые колонны автомобилей.

Поддержку военнослужащим также оказывают ученики и педагоги 26 московских центров допобразования. На передовую они отправляют открытки ручной работы, посылки с необходимыми вещами и окопными свечами, а также проводят концерты и благотворительные ярмарки.

Например, в центре детского и юношеского творчества "Бибирево" для участников СВО шьют одежду и обереги. В свою очередь, волонтерский отряд "Территория добра" детско-юношеского центра "Виктория" собирает для военных различные сладости, чай, кофе и средства личной гигиены.

