Синоптик предупредил о высоком уровне ультрафиолетового излучения в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В ближайшие дни в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях ожидается высокое ультрафиолетовое излучение. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Аналогичная ситуация ожидается в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, добавил синоптик. По его словам, индекс ультрафиолетового излучения в этих регионах будет приближаться к 8 из 12 возможных единиц. На юге России данный показатель будет превышать 7 единиц.
Метеоролог подчеркнул, что при таком индексе требуется повышенная защита. В частности, следует носить одежду с длинными рукавами, головной убор и пользоваться солнцезащитным кремом. Также в полуденные часы лучше находиться в помещении.
На предстоящей неделе жителей Центральной России ожидает летнее тепло. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его данным, в понедельник, 30 мая, в столичном регионе будет малооблачная погода. Воздух прогреется до 21 градуса. Во вторник, 31 мая, в столичном регионе ожидаются интенсивные ливни. При этом с вероятностью в 80% будет гроза. Ночью столбики термометра опустятся до +9…+14 градусов, а днем поднимутся до +15…+20 градусов, добавил метеоролог.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил о необходимости защищать глаза во время загара. Эксперт отметил, что даже короткое по времени воздействие яркого солнца способно повредить орган зрения. При этом важно понимать, что ультрафиолет проникает сквозь кожу, поэтому в защите нуждаются даже закрытые глаза.
"Городской стандарт": солнцезащитные очки
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