Синоптик спрогнозировал летнюю погоду на следующей неделе в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается заметное потепление. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, на следующей неделе жителей Центральной России ожидает летнее тепло. Он отметил, что в понедельник, 30 мая, будет малооблачная погода.
"Под утро воздух остынет до 3…8 градусов, а днем майское солнце прогреет воздух до 16…21 градуса. Лишь вечером кое-где могут брызнут незначительные дожди", – рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что во вторник, 31 мая, в столичном регионе ожидаются интенсивные ливни. При этом с вероятностью в 80% будет гроза. Ночью столбики термометра опустятся до 9…14 градусов, а днем поднимутся до 15…20 градусов.
"Метеорологическое лето, то есть переход среднесуточной температуры через 15 и выше, стартует под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным", – подчеркнул Тишковец.
Он рассказал, что в среду, 1 июня, ожидается 10…15 градусов ночью и 19…24 градуса днем. На следующий день воздух прогреется до 21…26 градусов. При этом в четверг, 2 июня, ожидаются грозовые дожди.
В пятницу же, 3 июня, синоптик спрогнозировал наступление холодного фронта и скоротечные мозаичные дожди. По его словам, из-за этого ночные температуры будут 19…24 градуса, а днем – 18…23 градуса.
Тишковец добавил, что в выходные потеплеет до 19…24 градусов.
Ранее москвичей предупредили о дожде, грозах и усилении ветра порывами до 15 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности объявили в столице до 20:00 29 мая. Автомобилистам напомнили о необходимости снизить скорость, соблюдать дистанцию и не допускать резких маневров.
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