МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главное управление МЧС России по столице предупредило жителей города о сложных погодных условиях до вечера воскресенья, 29 мая, передает Агентство "Москва".

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 и до 20:00 29 мая в Москве местами ожидаются дождь, гроза, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", – рассказали в ведомстве.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности.

Автомобилистам напомнили о необходимости снизить скорость, соблюдать дистанцию и не допускать резких маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Согласно прогнозу на 29 мая, температура воздуха в Москве составит плюс 16 – плюс 18 градусов. К середине дня ожидается атмосферное давление на уровне 745 миллиметров ртутного столба.