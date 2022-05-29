Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В воскресенье, 29 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в Москве составит +16...+18 градусов, в Подмосковье – +14...+19 градусов. Ветер подует юго-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.
"Атмосферное давление подрастет и к середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в приземном слое воздуха будет близко к нормальным значениям", – говорится в сообщении.
В понедельник, 30 мая, ожидается солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла в Москве и области. В ночные часы температура поднимется выше +15 градусов.
31 мая и 1 июня погода будет такой же. При этом вероятность осадков во второй половине недели будет крайне низкой, рассказал ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, погода в первые дни лета будет напоминать весеннюю.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в июне в европейской части России не ожидается ни экстремального холода, ни экстремальной жары. По его словам, среднемесячная температура воздуха прогнозируется в рамках климатической нормы. Для столицы это порядка 21,7 градуса в дневные часы.
Погода в Москве начнет перестраиваться на летний режим
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