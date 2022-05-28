В МЧС напомнили об осторожности в сложных погодных условиях

В Москве начались ливни, ветер местами достигает порывов в 15 метров в секунду.

МЧС советует автомобилистам сегодня не гнать, резко не перестраиваться и увеличить дистанцию. По оценкам синоптиков, в воскресенье дождя можно не ждать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.