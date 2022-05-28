Церемония развода караулов в Кремле. Прямой эфир

На Соборной площади Московского Кремля проходит первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

В мероприятии принимают участие Рота специального караула Президентского полка, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Церемония развода караулов будет проходить традиционно по субботам с мая по сентябрь.

В 2020 году церемония не проводилась из-за пандемии коронавирусной инфекции, в 2021 году мероприятие многократно отменялось на фоне плохой эпидемиологической ситуации.