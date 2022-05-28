ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1 045 БЛА и 3 297 единиц бронетехники ВСУ

Фото: Мионобороны РФ

Вооруженные силы России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 182 самолета. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам специалиста, также были поражены 1 045 беспилотных летательных аппаратов и 3 297 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, были нанесены удары по вертолетам, зенитным ракетным комплексам и системам залпового огня.

В Минобороны добавили, что российские артиллеристы и ракетные войска нанесли удары по более 600 районам сосредоточения сил ВСУ и более 40 артиллерийским и минометным подразделениям. Кроме того, поражены 57 пунктов управления.

Российская авиация за последние сутки сбила два украинских летательных аппарата Су-25. Были уничтожены более 260 националистов.

Также генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что народная милиция ДНР и российские военнослужащие полностью освободили от украинских националистов город Красный Лиман.

Накануне министерство обороны РФ впервые показало работу радиолокационных станций "Небо-Т". Эти комплексы применяются для радиолокационной воздушной разведки.