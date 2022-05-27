Авиация РФ нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Авиация РФ нанесла удары по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Бахмут в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ.

"Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 30 районов сосредоточения живой силы и военной техники", – сказал Конашенков.

Он также заявил, что российская армия уничтожила в районе Барвенково пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300. А в районе Гусаровки Харьковской области ликвидирована украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.

Ранее Конашенков сообщил, что российская авиация с помощью высокоточных ракет уничтожила украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

