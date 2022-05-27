Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и ракету "Точка-У"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету "Точка-У" и восемь беспилотников за сутки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Самолет сбили над населенным пунктом Беляры Одесской области, а ракету – в районе Сватово ЛНР.
"Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой Народной Республики уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", – отметил Конашенков.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил передать России военные базы ВСУ на приазовской части освобожденных территорий Украины. Он считает, что местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая военно-морская база "Восток" в Бердянске или военно-воздушная база в Мелитополе.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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