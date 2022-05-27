Минобороны РФ опубликовало кадры применения САУ "Малка" на Украине

Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры применения самой мощной и дальнобойной отечественной самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" в ходе военной спецоперации на Украине.

"Работаем по живой силе, по огневым средствам противника и по сооружениям, например бункерам", – пояснил член расчета 203-миллиметрового орудия.

По словам военнослужащего, одним выстрелом "Малка" может разрушить трех- или пятиэтажный бункер. Для корректировки огня и поиска целей используются беспилотники "Орлан-10".

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация с помощью высокоточных ракет уничтожила украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

