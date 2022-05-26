Сформирован гумкоридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины – МО РФ

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Сформирован гумкоридор для выхода иностранных кораблей из черноморских портов Украины. Об этом сообщает министерство обороны в телеграм-канале.

Российские военные организовали гуманитарные коридоры из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков", и "Южный".

"С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили. Время действия коридора ежедневно с 08.00 до 19.00 (мск)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что районы сбора и расформирования ограничены определенными координатами. Ответственность за обеспечение безопасности выхода кораблей несет украинская сторона.

Ранее сообщалось, что украинские власти удерживают в семи портах 75 иностранных судов из 17 стран. Отмечалось, что российские военные каждый день с 08:00 до 19:00 по московскому времени открывают гуманитарный коридор для движения судов в юго-западном направлении от территориальных вод Украины. Однако Киев по-прежнему избегает взаимодействия с иностранными судовладельцами в целях обеспечения безопасного вывода судов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.