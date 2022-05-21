"ГОСТ шоу": готовый шашлык из магазина

Испорченное мясо, замаскированное специями – это один из самых популярных мифов о маринованном шашлыке из магазинов.

Что за продукт на самом деле скрывается в пластиковых контейнерах и вакуумных упаковках? Как на глаз определить его качество и что должно быть в составе хорошего полуфабриката?

Об этом – в новом выпуске шоу ГОСТ.

