В Кремле возобновится церемония развода караулов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка возобновится в Кремле в субботу, 28 мая. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В текущем году мероприятие будет традиционно проводиться на Соборной площади Московского Кремля, оно будет проходить с мая по сентябрь по субботам в 12:00", – объяснили в Центре по связям с прессой и общественности ФСО России.

Церемония развода караулов в Кремле отменялась в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2021 году это мероприятие неоднократно приостанавливали на фоне эпидемиологической ситуации.

В разводе караулов принимают участие Рота специального караула Президентского полка, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. В качестве музыкального сопровождения выступают старинные марши и сигналы.