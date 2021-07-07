Развод караулов Президентского полка приостановили из-за пандемии

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Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка приостанавливается с 10 июля из-за пандемии. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"О возобновлении проведения торжественной церемонии будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и две атомные подводные лодки впервые примут участие в главном военно-морском параде.

В Кронштадт подлодки прибудут с 8 по 10 июля. Сейчас они совершают межфлотский переход с севера на Балтику.