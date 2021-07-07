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Общество

16:33

Голикова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 82 регионах РФ

общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России заболеваемость коронавирусом растет в 82 регионах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

"В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторое снижение мы видим только в Москве", – уточнила она.

Голикова отметила, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной. По ее словам, в сравнении с прошлой неделей показатель заболеваемости увеличился на 17%.

"По итогам прошедшей недели у нас зарегистрировано 162,4 тысячи случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тысяч населения, это на 17% больше, чем на прошлой неделе", – сказала вице-премьер.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день пандемия COVID-19 достигла очень опасной стадии.

По мнению главы ВОЗ, единственным выходом из сложившейся ситуации является помощь странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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