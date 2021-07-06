Глава ВОЗ назвал нынешнюю стадию пандемии коронавируса "очень опасной"

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день пандемия COVID-19 достигла очень опасной стадии. Об этом сообщает ТАСС.

"Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе", – сказал он в ходе заседания совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.

По мнению главы ВОЗ, единственным выходом из сложившейся ситуации является помощь странам "в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин".

Гебрейесус отметил, что сегодня наблюдается резкий рост заболеваемости в странах Африки, Азии и Америки. При этом он заявил, что общими усилиями мирового сообщества этих случаев заболевания можно было бы избежать.

"Нам нужно извлечь уроки из СOVID-19", – подчеркнул он.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что заболеваемость COVID-19 в мире "стабилизировалась на очень высоком уровне". Райан отметил, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в мире в настоящее время "лучше, чем 2–3 месяца назад", есть государства, в которых заболеваемость растет очень быстро.

По словам директора программы Всемирной организации здравоохранения, это происходит в том числе из-за появления новых штаммов, являющихся более заразными, а также из-за расширения контактов между людьми и смягчения коронавирусных ограничений.