Глава ВОЗ назвал нынешнюю стадию пандемии коронавируса "очень опасной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день пандемия COVID-19 достигла очень опасной стадии. Об этом сообщает ТАСС.
"Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе", – сказал он в ходе заседания совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.
По мнению главы ВОЗ, единственным выходом из сложившейся ситуации является помощь странам "в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин".
Гебрейесус отметил, что сегодня наблюдается резкий рост заболеваемости в странах Африки, Азии и Америки. При этом он заявил, что общими усилиями мирового сообщества этих случаев заболевания можно было бы избежать.
"Нам нужно извлечь уроки из СOVID-19", – подчеркнул он.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что заболеваемость COVID-19 в мире "стабилизировалась на очень высоком уровне". Райан отметил, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в мире в настоящее время "лучше, чем 2–3 месяца назад", есть государства, в которых заболеваемость растет очень быстро.
По словам директора программы Всемирной организации здравоохранения, это происходит в том числе из-за появления новых штаммов, являющихся более заразными, а также из-за расширения контактов между людьми и смягчения коронавирусных ограничений.
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