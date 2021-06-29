В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что не следует полагаться на наличие антител при принятии решения о вакцинации. Они не гарантируют защиту от коронавируса, сообщает РБК.
"Присутствие определенных антител в обычных тестах обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов", – пояснила она.
Вуйнович отметила, что лучшим способом достижения индивидуального и коллективного иммунитета является вакцинация.
"Исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии", – сказала она.
Ранее Мелита Вуйнович заявляла, что вакцинация от коронавируса возможна при любом уровне антител.
Сергей Собянин сообщал, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Градоначальник подчеркивал, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.
В России вакцинировано от коронавируса уже 23% населения
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