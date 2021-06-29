В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что не следует полагаться на наличие антител при принятии решения о вакцинации. Они не гарантируют защиту от коронавируса, сообщает РБК.

"Присутствие определенных антител в обычных тестах обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов", – пояснила она.

Вуйнович отметила, что лучшим способом достижения индивидуального и коллективного иммунитета является вакцинация.

"Исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии", – сказала она.

Ранее Мелита Вуйнович заявляла, что вакцинация от коронавируса возможна при любом уровне антител.

Сергей Собянин сообщал, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Градоначальник подчеркивал, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.