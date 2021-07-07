В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые мутации коронавируса опережают вакцины. Об этом сообщает ТАСС.

"Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", – объяснил специалист.

Как заявил Гебрейесус ранее, пандемия коронавируса в настоящий момент находится в опасной фазе. Специалист признал, что многие аспекты удалось взять под контроль, однако инфекция еще не побеждена.

Гендиректор ВОЗ в очередной раз призвал справедливо распределять между странами индивидуальные средства защиты, тесты, лечебные препараты и вакцины от COVID-19.

