Три атомные подлодки впервые примут участие в главном военно-морском параде

19:19
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и две атомные подводные лодки впервые примут участие в главном военно-морском параде. Об этом сообщили в Минобороны России со ссылкой на главкома ВМФ РФ Николая Евменова.
"Впервые подводная лодка проекта "Борей-А" примет участие в параде. Также для участия в главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки "Вепрь" и "Орел", – приводит его слова ТАСС.
Главком добавил, что в Кронштадт подлодки прибудут с 8 по 10 июля. Сейчас они совершают межфлотский переход с севера на Балтику.
В прошлом году главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге завершился пролетом авиации ВМФ. В самом конце небо окрасили в триколор.
В авиашоу приняли участие более 40 воздушных судов морской военной авиации. Среди них были штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-29, Су-33, Су-27, вертолеты Ми-8, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38 и амфибии Бе-200 и Бе-12.
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