Синоптик предупредила о дождливом начале лета в Москве

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Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что начало лета в столице будет дождливым.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 30 мая, в Москве не прогнозируются осадки, погода будет солнечной. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в дневные часы столбики термометров в городе покажут до 23 градусов.

Позднякова отметила, что солнечная погода без дождей сохранится в столице только в понедельник. В последующие дни ожидаются осадки. "В ночь на вторник, 31 мая, столичный регион пересечет теплый атмосферный фронт, мы ждем кратковременные дожди. Может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков", – говорит метеоролог.

По прогнозам специалиста, днем во вторник дождь продолжится и окажется более интенсивным. Из-за более плотных облаков температура воздуха в дневные часы будет ниже, чем в понедельник, и составит 16…18 градусов.

"Во вторник за день может выпасть от 6 до 14 миллиметров осадков, не исключена гроза на территории ТиНАО либо на юге Московской области", – говорит синоптик.

По словам метеоролога, дождливая погода сохранится в городе и в среду, 1 июня.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В первый летний день погода будет облачная с прояснениями и, к сожалению, с дождями. Днем они будут небольшими, пройдут лишь местами. Дневная температура составит 20…22 градуса.

"В последующие дни практически до конца рабочей недели нас ожидает переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, днем прогнозируется местами кратковременный дождь. Дневная температура будет высокой и составит около 20….22 градусов. Ночь будет тоже довольно теплой в пределах 11…12 градусов", – уточнила синоптик.

В субботу, 4 июня, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух может прогреться до 22…24 градусов, говорит метеоролог. "Что касается ночи, она будет чуть прохладнее на пару градусов, но это не страшно, потому что все-таки лето будет набирать обороты", – указала Позднякова.

Ранее жителям столичного региона пообещали наступление метеорологического лета вместе с календарным. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, погода в понедельник, 30 мая, является предвестником метеорологического лета.