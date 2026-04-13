Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 апреля, 05:55

Политика

"Хезболла" назвала абсурдными заявления Киева о помощи Израилю

Фото: depositphotos/mariakarabella

Заявления украинских властей о готовности помочь Израилю и другим странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана абсурдны, поскольку Украина не может защитить даже саму себя. С таким заявлением выступил замглавы политического совета шиитского движения "Хезболлах" Махмуд Комати.

По его словам, у группировки пока нет никакой информации о том, присутствуют ли украинские специалисты в армии Израиля. Комати добавил, что "Хезболла" считает Украину союзником Израиля, а Израиль – союзником Украины.

"Как мы знаем, Украина используется Европой в противостоянии с Россией для сдерживания российского продвижения, российской силы и политики России в Европе и в мире. Поэтому мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной", – цитирует РИА Новости представителя шиитского движения.

Ранее СМИ указали на провал миссии президента Украины Владимира Зеленского на Ближнем Востоке. По данным журналистов, после предложенной Киевом помощи странам Персидского залива в сфере противовоздушной обороны местные власти попросили украинских специалистов покинуть регион. Утверждается, что все пять объектов, которые они должны были защищать, были уничтожены.

К примеру, в конце марта КСИР сообщил об уничтожении склада противодронных систем Украины в Дубае. Для нанесения удара были привлечены воздушно-космические и морские силы. На территории склада находился 21 украинец.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. Лишь в апреле стартовали переговоры Вашингтона и Тегерана о мире. Однако в конечном итоге стороны не смогли прийти к каким-либо договоренностям.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика