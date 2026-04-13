В Москве возбуждено дело против журналистки Марианны Беленькой

Пресненский межрайонный следственный отдел СК по Центральному административному округу Москвы возбудил уголовное дело в отношении журналистки Марианны Беленькой (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах").

По данным следствия, Беленькая не предоставила в уполномоченный орган обязательную отчетную информацию, как того требует федеральное законодательство о контроле за деятельностью лиц под иностранным влиянием.

В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск. Следователи продолжают работу, ведется сбор и закрепление доказательств.

Ранее следствие объявило о намерении объявить комика Семена Слепакова (признан иноагентом в РФ) в международный розыск. До этого в отношении комика было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.