Новости

Новости

13 апреля, 15:54

Диетолог Соломатина заявила, что обед должен длиться 40–50 минут

Диетолог рассказала об опасности обеда меньше 30 минут

Фото: depositphotos/NewAfrica

Обед, который длится меньше 30 минут, опасен для здоровья, так как может вызвать болевые ощущения в животе и износ клеток, который приводит к болезням и раннему старению. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием "Абзац".

По ее словам, перед потреблением пищи мозгу необходимо выделить гормоны, нейромедиаторы и желудочный сок для подготовки органов пищеварения. Для этого также врач рекомендует тщательно жевать, чтобы облегчить процесс.

Диетолог отмечает, что спешка во время обеда плохо влияет на процесс переваривания. Если сразу после еды начать двигаться, умственно работать или нервничать, то организм переключит свой ресурс на это, оставив непереваренные куски пищи, что может привести к интоксикации, воспалению и преждевременному износу клеток.

"На обед нужно выделять минимум 30 минут, а в идеале – 40–50. После еды желательно еще немного посидеть, а не вскакивать и бежать по делам", – объясняет Соломатина.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала "Газете.ру" об опасности якобы ПП-десертов и фитнес-батончиков, отметив, что при выборе необходимо смотреть на состав.

Как уточнила Лебедева, заменители сахара и жирные сливочные компоненты могут провоцировать скачки инсулина и дискомфорт в ЖКТ. Энергетические батончики, содержащие белки, витамины, клетчатку и подсластители, сиропы, шоколадную глазурь, подходят для перекуса после тренировки.

Ранее эндокринолог Юлия Атаманова рассказала, что для похудения не нужно отказываться от хлеба. По словам специалиста, лишний вес – это следствие злоупотребления хлебом, который является отличным продуктом для добора дневной нормы клетчатки.

