13 апреля, 15:03

Кардиолог Абельян: печенье на завтрак может привести к раку

Кардиолог предупредил об опасности употребления печенья на завтрак

Употребление печенья на завтрак способно увеличить риск развития онкологии. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на кардиолога Хосе Абельяна, статья которого была опубликована в El Confidencial.

По его словам, печенье не является полноценным приемом пищи. Его употребление по утрам приводит к развитию некоторых заболеваний и хроническому воспалению в организме.

"Печенье, которое мы едим на завтрак, связано с более высокой частотой случаев рака", – отметил специалист.

Как подчеркнул врач, регулярное употребление этого продукта провоцирует переедание, поскольку не появляется чувство насыщения. После печенья также резко растет уровень глюкозы в крови. Абельян добавил, что оно вредит сердечно-сосудистой и иммунной системам.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Атаманова рассказала, что желающие похудеть часто заблуждаются, что для идеальной фигуры необходимо отказаться от употребления хлеба. По словам специалиста, лишний вес – это следствие злоупотребления хлебом, который является отличным продуктом для добора дневной нормы клетчатки. Мучное изделие необходимо правильно вписать в рацион.

Она посоветовала за прием пищи есть что-то одно из углеводов: хлеб, кашу, макароны или картошку.

"Качество жизни": врач рассказала о вреде и пользе жвачки

Читайте также


Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

