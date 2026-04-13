Кардиолог Абельян: печенье на завтрак может привести к раку

Фото: 123RF.com/serezniy

Употребление печенья на завтрак способно увеличить риск развития онкологии. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на кардиолога Хосе Абельяна, статья которого была опубликована в El Confidencial.

По его словам, печенье не является полноценным приемом пищи. Его употребление по утрам приводит к развитию некоторых заболеваний и хроническому воспалению в организме.

"Печенье, которое мы едим на завтрак, связано с более высокой частотой случаев рака", – отметил специалист.

Как подчеркнул врач, регулярное употребление этого продукта провоцирует переедание, поскольку не появляется чувство насыщения. После печенья также резко растет уровень глюкозы в крови. Абельян добавил, что оно вредит сердечно-сосудистой и иммунной системам.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Атаманова рассказала, что желающие похудеть часто заблуждаются, что для идеальной фигуры необходимо отказаться от употребления хлеба. По словам специалиста, лишний вес – это следствие злоупотребления хлебом, который является отличным продуктом для добора дневной нормы клетчатки. Мучное изделие необходимо правильно вписать в рацион.

Она посоветовала за прием пищи есть что-то одно из углеводов: хлеб, кашу, макароны или картошку.