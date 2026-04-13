Кабмин РФ разрешил российским рыбакам ловить рыб-ведьм

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Правительство РФ внесло в список разрешенных для промышленного рыболовства водных биоресурсов глубоководных миксин, которых также называют рыбами-ведьмами. Постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов, передал телеканал "360".

Уточняется, что виды рода Myxine являются родственными миногам и внешне напоминают угрей. Однако они отличаются сложноустроенными глазами, позвоночником и не имеют челюстей. Это одна из самых многочисленных групп донных существ в Мировом океане.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в Калмыкии и Волге, а также в ее водотоках в границах Астраханской области могут продлить на следующий год. Там напомнили, что он уже был продлен на этот год в октябре 2025-го.

Также до конца этого года продлены ограничения на вылов плотвы. По информации ведомства, такие меры принимаются для сохранения популяции этих видов рыб.