Sohu: Путин продемонстрировал сильную позицию РФ по Ближнему Востоку

Телефонные переговоры Владимира Путина и иранского президента Масуда Пезешкиана продемонстрировали сильную позицию России по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию китайского издания Sohu.

По данным журналистов, выбор времени для звонка оказался значимым на фоне сложившейся международной обстановки. Путин дал понять, что продолжит искать политические и дипломатические пути урегулирования, что можно рассматривать как сигнал к снижению напряженности в регионе.

Кроме того, Москва намерена и дальше активно отстаивать свои интересы и поддерживать Тегеран, уверены в СМИ.

Телефонный разговор российского лидера с его иранским коллегой состоялся 12 апреля. В частности, Пезешкиан выразил признательность Путину за позицию Москвы, в том числе на международных площадках, а также поблагодарил за гуманитарную помощь.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран начал атаковать израильские и американские объекты в регионе. Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане, но стороны так и не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

