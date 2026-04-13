Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 17:47

Политика
Главная / Новости /

Sohu: Путин продемонстрировал сильную позицию РФ по Ближнему Востоку

СМИ отметили, что Путин продемонстрировал сильную позицию РФ по Ближнему Востоку

Фото: kremlin.ru

Телефонные переговоры Владимира Путина и иранского президента Масуда Пезешкиана продемонстрировали сильную позицию России по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию китайского издания Sohu.

По данным журналистов, выбор времени для звонка оказался значимым на фоне сложившейся международной обстановки. Путин дал понять, что продолжит искать политические и дипломатические пути урегулирования, что можно рассматривать как сигнал к снижению напряженности в регионе.

Кроме того, Москва намерена и дальше активно отстаивать свои интересы и поддерживать Тегеран, уверены в СМИ.

Телефонный разговор российского лидера с его иранским коллегой состоялся 12 апреля. В частности, Пезешкиан выразил признательность Путину за позицию Москвы, в том числе на международных площадках, а также поблагодарил за гуманитарную помощь.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран начал атаковать израильские и американские объекты в регионе. Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане, но стороны так и не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

США объявили блокаду иранских портов в Персидском и Оманском заливах

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика