Рэпер Offset выступил на фестивале Coachella в инвалидной коляске

Рэпер Offset (настоящее имя Киари Сифус. – Прим. ред.) принял участие в фестивале Coachella в инвалидной коляске после ранения в перестрелке неделей ранее. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Во время выступления артист поднялся с кресла. В комментариях к публикации пользователи иронично предположили, что инвалидная коляска использовалась в качестве реквизита. Поклонники, в свою очередь, выразили радость по поводу скорого возвращения певца на сцену.

"Я рада, что он может быть там и выступать. Жизнь драгоценна. За ним определенно присматривает ангел-хранитель", – поделилась поклонница.

Offset пострадал в ходе перестрелки около казино во Флориде 7 апреля. Музыканта доставили в больницу. По информации СМИ, на место происшествия оперативно выехала полиция и задержала двух человек.

Позднее сообщалось, что артиста выписали. Полиция полагает, что выстрел в рэпера мог совершить знакомый другого американского исполнителя Lil Tjay.