TMZ: американский рэпер Offset был ранен в результате стрельбы во Флориде

Американский рэпер Offset (настоящее имя – Киари Кендрелл Сифус. – Прим. ред.) пострадал в результате перестрелки возле казино в американском штате Флорида. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя исполнителя.

Собеседник издания уточнил, что музыкант был доставлен в медучреждение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей.

В свою очередь, журналисты добавляют, что полиция оперативно прибыла на место происшествия и задержала двух человек. По факту случившегося начато расследование.

Ранее американский актер Шайа Лабаф получил ранения в ходе драки у бара в Новом Орлеане. Потасовку начал сам артист после того, как его вывел из заведения персонал. Прибывшие врачи оказали помощь актеру, а полицейские предъявили ему два обвинения в нанесении легких телесных повреждений и арестовали.