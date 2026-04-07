07 апреля, 10:14

TMZ: американский рэпер Offset был ранен в результате стрельбы во Флориде

Американский рэпер Offset ранен в результате стрельбы во Флориде

Фото: AP Photo/Invision/Andy Kropa

Американский рэпер Offset (настоящее имя – Киари Кендрелл Сифус. – Прим. ред.) пострадал в результате перестрелки возле казино в американском штате Флорида. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя исполнителя.

Собеседник издания уточнил, что музыкант был доставлен в медучреждение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей.

В свою очередь, журналисты добавляют, что полиция оперативно прибыла на место происшествия и задержала двух человек. По факту случившегося начато расследование.

Ранее американский актер Шайа Лабаф получил ранения в ходе драки у бара в Новом Орлеане. Потасовку начал сам артист после того, как его вывел из заведения персонал. Прибывшие врачи оказали помощь актеру, а полицейские предъявили ему два обвинения в нанесении легких телесных повреждений и арестовали.

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
