11 апреля, 08:29

Глава Росрыболовства: производство икры в РФ составит около 10-11 тысяч тонн в 2026 году

Производство икры в России в 2026 году составит порядка 10-11 тысяч тонн, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.

Он объяснил, что это произойдет, если удастся выловить 230 тысяч тонн лососевых. Он также отметил, что икры "хватит всем", причем не только для внутреннего рынка, но и для внешнего, если будет такая необходимость.

Ранее сообщалось, что россияне в 2025 году стали чаще покупать красную икру в упаковках по полкило на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости деликатеса. По данным экспертов, в 2024 году граждане чаще покупали банки по 230–300 граммов.

Кроме того, Шестаков отмечал, что в 2025 году производство красной икры заметно увеличилось. Однако он также объяснил, что ведомство не может регулировать цены на красную икру, поскольку стоимость у производителей и в розничных сетях существенно различается и зависят от вида продукции.

