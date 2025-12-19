Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 10:58

Экономика

В Росрыболовстве заявили о росте производства красной икры

Фото: depositphotos/belchonock

Производство красной икры в России в 2025 году заметно увеличилось, поэтому дефицита продукции на внутреннем рынке не ожидается, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков телеканалу "Россия 24".

По его словам, объемы выпуска красной икры выросли на 30–35% по сравнению с прошлым годом.

"Российские рыбаки предоставят ассортимент", – отметил Шестаков.

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что ведомство не может регулировать цены на красную икру, поскольку стоимость у производителей и в розничных сетях существенно различаются и зависят от вида продукции. По икре цена может варьироваться в два раза.

Ранее Росстат сообщил, что за первые девять месяцев 2025 года производство красной икры в России выросло до 74,4 грамма на человека – это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Всего с начала года было произведено 10,9 тысячи тонн деликатеса, тогда как годом ранее объем составлял 7,8 тысячи тонн. При этом численность населения России в начале 2025 года, как и год назад, оставалась на уровне 146,1 миллиона человек.

Читайте также


экономикаеда

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика