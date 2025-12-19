В Росрыболовстве заявили о росте производства красной икры

Фото: depositphotos/belchonock

Производство красной икры в России в 2025 году заметно увеличилось, поэтому дефицита продукции на внутреннем рынке не ожидается, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков телеканалу "Россия 24".

По его словам, объемы выпуска красной икры выросли на 30–35% по сравнению с прошлым годом.

"Российские рыбаки предоставят ассортимент", – отметил Шестаков.

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что ведомство не может регулировать цены на красную икру, поскольку стоимость у производителей и в розничных сетях существенно различаются и зависят от вида продукции. По икре цена может варьироваться в два раза.

Ранее Росстат сообщил, что за первые девять месяцев 2025 года производство красной икры в России выросло до 74,4 грамма на человека – это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Всего с начала года было произведено 10,9 тысячи тонн деликатеса, тогда как годом ранее объем составлял 7,8 тысячи тонн. При этом численность населения России в начале 2025 года, как и год назад, оставалась на уровне 146,1 миллиона человек.