Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 09:09

Экономика

Росстат заявил о росте производства красной икры в России в 1,4 раза

Фото: depositphotos/belchonock

Производство красной икры в стране выросло до 74,4 грамма на одного россиянина за первые 9 месяцев 2025 года, что в 1,4 раза оказалась больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Всего с начала текущего года специалисты произвели 10,9 тысячи тонн деликатеса, тогда как в прошлом показатели составили 7,8 тысячи. При этом число жителей России в начале 2025-го, как и годом ранее, насчитывало 146,1 миллиона человек. Однако тогда на каждого жителя государства приходилось только 53,7 грамма икры.

Несмотря на значительный рост, текущий уровень производства все еще значительно ниже рекордного показателя 2023 года, когда на одного россиянина приходилось 144,4 грамма продукта, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что красная икра подорожала за год на 33%. Аналитики сравнили показатели с октября по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Средняя стоимость банки весом 200 граммов достигла почти 3 тысяч рублей, а спрос на натуральную красную икру вырос на 3%.

При этом ценообразование на разные виды икры различается, в том числе из-за особенностей потребления. Черная икра, например, считается традиционным деликатесом, стоит достаточно дорого и доступна не каждому покупателю.

В России мошенники начали создавать фейковые онлайн-магазины по продаже красной икры

Читайте также


экономикаеда

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика