Росстат заявил о росте производства красной икры в России в 1,4 раза

Фото: depositphotos/belchonock

Производство красной икры в стране выросло до 74,4 грамма на одного россиянина за первые 9 месяцев 2025 года, что в 1,4 раза оказалась больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Всего с начала текущего года специалисты произвели 10,9 тысячи тонн деликатеса, тогда как в прошлом показатели составили 7,8 тысячи. При этом число жителей России в начале 2025-го, как и годом ранее, насчитывало 146,1 миллиона человек. Однако тогда на каждого жителя государства приходилось только 53,7 грамма икры.

Несмотря на значительный рост, текущий уровень производства все еще значительно ниже рекордного показателя 2023 года, когда на одного россиянина приходилось 144,4 грамма продукта, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что красная икра подорожала за год на 33%. Аналитики сравнили показатели с октября по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Средняя стоимость банки весом 200 граммов достигла почти 3 тысяч рублей, а спрос на натуральную красную икру вырос на 3%.

При этом ценообразование на разные виды икры различается, в том числе из-за особенностей потребления. Черная икра, например, считается традиционным деликатесом, стоит достаточно дорого и доступна не каждому покупателю.