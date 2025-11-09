Эксперт Ильяшенко: цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% к Новому году

Фото: depositphotos/vinni-l@list.ru

Цены на красную рыбу и икру перед Новым годом могут увеличиться на 5–7%, в среднем до 1 400 и 9 900 рублей за килограмм соответственно. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

"Однако темпы роста цен на икру будут ниже рекордных показателей 2024 года", – приводит слова эксперта ТАСС.

Как отметила Ильяшенко, к 27 октября улов лососевых составил 335,2 тысячи тонн, что на 43,7% больше прошлогодних показателей. На цену влияет также сезонность, инфляция, активный спрос и другие факторы.

При этом на начало октября средние потребительские цены на рыбу лососевых пород были на 16,8% больше, чем в 2024 году.

"Цены на рыбу лососевых пород и красную икру стабильно растут в течение года с максимальным скачком в последнем квартале, особенно в декабре", – заключила Ильяшенко.

Ранее эксперт Александр Сафонов призвал россиян не рассчитывать на скидки в предновогодние дни. По его словам, подобная стратегия может оказаться неэффективной, так как продавцы научились точно просчитывать свои объемы. Вместо этого при планировании покупок стоит руководствоваться принципом разумной экономии.