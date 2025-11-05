Эксперт Колбасина: осенняя скидка на одежду и обувь может составить 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Демисезонную одежду и обувь можно купить с реальной экономией в период осенних распродаж, скидка на них может составлять 50–60% по сравнению с октябрем. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила финансовый консультант Наталья Колбасина.

"Финансовая логика здесь проста: стоимость хранения коллекции на складе превышает потенциальную выручку от ее продажи в низкий сезон. Так что ретейлеры проводят точечную "зачистку" складов перед зимним ассортиментом", – пояснила эксперт.

Кроме того, скидки могут вводить на сезонные овощи и фрукты. Здесь, по словам Колбасиной, цены определяются рынком, а не стратегией ретейла. Она пояснила, что к этому моменту весь урожай уже собран, рынок насыщен, а конкуренция становится высокой.

"Предложение превышает спрос после сбора урожая", – уточнила она.

Приобрести со скидкой также можно товары для дачи и отдыха, включая мангалы, палатки, садовую мебель и велосипеды. Спрос на них упал с окончанием лета, и они стали финансовым балластом до следующего сезона, поэтому магазины предлагают скидки в 20–40%.

Кроме того, может снижаться стоимость устаревших моделей бытовой электроники. Они вытесняются новинками, поэтому возникает ценовой демпинг. Для потребителя это означает возможность купить гаджет с выгодой до 30%.

"Однако всегда есть риск, что скидки в распродажу будут ненастоящими. Причем фиктивные скидки чаще встречаются как раз в категориях электроники и премиальной одежды. Так что необходимо проверять ценовую историю товара", – заключила Колбасина.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов призывал россиян не рассчитывать на существенные скидки в последние дни перед новогодними праздниками. Стратегия ожидания снижения цен перед самым Новым годом может оказаться неэффективной, так как производители и продавцы научились точно просчитывать свои объемы. Вместе с тем при планировании покупок стоит руководствоваться принципом разумной экономии.

