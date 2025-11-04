Скидки для пенсионеров начали действовать на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

10-процентная скидка действует для всех пенсионеров на рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Скидка распространяется на весь ассортимент. Однако исключения составляют позиции, на которые есть другие акции. Для того, чтобы купить продукцию по сниженной цене, нужно в будний день с 5 ноября в период с 10:00 до 13:00 предоставить кассиру пенсионное удостоверение.

Пожилым гражданам напомнили о важности употребления рыбы и морепродуктов два-три раза в неделю. В частности, в этих продуктах содержится легкоусвояемый белок, жирные кислоты омега-3, витамины и минералы, которые поддерживают здоровье сердца, мозга, костей и иммунной системы.

На рынках представлено свыше 600 видов рыбы и морепродуктов со всей России – ароматная мойва и нежная горбуша для запекания, соленая сельдь пряного посола, полезные консервы из сардины или сайры. Также там продаются специи и соусы.

Также скидки подготовлены на покупку популярных видов рыб и морепродуктов из разных регионов РФ ко Дню народного единства, который празднуется в стране 4 ноября. Продукция, которая представлена для покупателей по выгодной стоимости, будет выделена на витринах специальными ценниками.

Например, в период с 1 по 9 ноября горожанам предлагают купить магаданскую креветку, крымского саргана, мурманскую форель, курильского гребешка, якутского омуля, дальневосточного гольца и каспийского толстолобика со скидкой в размере 7%.

