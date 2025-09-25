Свежий улов речной рыбы появился на рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Жители столицы и туристы на рынках "Москва – на волне" могут купить не только морскую, но и речную рыбу. В специализированных отделах уже можно найти свежий улов кефали, сазана и карася, передает портал мэра и правительства города.

Пищевая ценность пресноводной рыбы не уступает морской. В речной рыбе немного меньше содержание жирных кислот и йода, однако она обладает большим набором микроэлементов. Например, в ней высокое содержание железа, магния и витаминов группы B.

Ростовская кефаль за счет своих кулинарных качеств подходит для супов, жарки, запекания и приготовления на гриле. Например, ее можно использовать в приготовлении донской ухи, которая придает блюду особую наваристость.

Сазана и карася привозят в Москву из Волгоградской области. Такая рыба славится крупными размерами и подходит не только для запекания, но и фарширования.

Именно из сазана готовят черную уху, рецепт которой можно назвать казачьим гастрономическим артефактом. Темный цвет суп приобретает за счет добавления в бульон огуречного рассола, который также повышает насыщенность блюда.

Карасей же можно приготовить так, как предпочитал их есть русский писатель Антон Чехов – пожарить в сметане.

Гостей рыбного рынка "Москва – на волне" в Митине ждут скидки на рыбу и морепродукты, а также праздничные дегустации в честь дня рождения площадки. Мероприятия пройдут до 28 сентября.

Для посетителей подготовили 10-процентные скидки на рыбу и морепродукты. Также 27-го и 28-го числа можно поучаствовать в дегустациях северной рыбы, строганины, сугудая и чебуреков с треской.