Рыбный рынок в Митине подготовил праздничные акции в честь дня рождения

Гостей рыбного рынка "Москва – на волне" в Митине ждут скидки на множество видов рыбы и морепродуктов, а также праздничные дегустации в честь дня рождения площадки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия пройдут с 25 по 28 сентября – именно в эти дни год назад открылась площадка в Митине, став вторым таким рынком после аналогичного проекта в Косино-Ухтомском.

Расположение рыбного рынка было выбрано не случайно – Митино находится далеко от Косино-Ухтомского, что позволило распространить проект для жителей разных районов Москвы и гостей из Московской области. При этом близость к МКАД и крупным магистралям упростила посещение рынка тем, кто часто ездит за город или бывает в столице транзитом.

В ходе проектирования был учтен опыт работы первой площадки, поэтому новый рынок сделали одноэтажным, а отделы "Икра", "Копченые деликатесы" и "Селедка" разместили у входа, так как они являются самыми популярными у граждан.

На нескольких тысячах квадратных метров площадки оборудованы торговые ряды, зоны хранения с разными температурными режимами, фудкорт, студия мастер-классов и лаборатория для проверки качества реализуемой продукции.

В честь первого дня рождения рынка в Митине гостям предлагается купить рыбу по скидкой 10%, включая консервы и полуфабрикаты, стейки атлантического лосося, зеленые мидии, чавычу, командорского кальмара, камчатского краба и морского гребешка. Кроме того, 27-го и 28-го числа можно будет принять участие в дегустациях северной рыбы, строганины, сугудая и чебуреков с нежной треской.

Каждую неделю на площадке в Митине проходят детские мастер-классы. За год эти мероприятия посетили около 12 тысяч детей. Коме того, покупатели могут попросить повара пожарить или запечь только что купленную рыбу и морепродукты, а также помочь правильно разделать морского ежа или открыть устрицы.

Посетителям доступно 600 наименований качественной рыбы и морепродуктов из главных рыбных регионов России. За первый год работы рынка лидерами продаж стали мурманская креветка, живой карп и икра горбуши. Здесь же можно купить "живую пасту", свежие макароны и специи для морепродуктов.

Также рынок, поставщики и покупатели принимают участие в различных социальных инициативах, помогая жителям приграничных территорий и участникам СВО.

В частности, участникам специальной военной операции на рынке доступна постоянная скидка 10% на всю продукцию, а для их детей организуют кулинарные мастер-классы. В инициативах принимают участие и гости рыбного рынка. Покупатели уже отправили бойцам около тысячи банок рыбных консервов.

В прошлом году рыбные рынки посетили более 1,5 миллиона человек. Они приобрели свыше 1 тысячи тонн продуктов, рассказывал Сергей Собянин.

Самый первый рынок был открыт в конце 2023 года и быстро приобрел популярность среди горожан. В связи с этим в сентябре 2024 года было решено запустить еще один рынок в районе Митино.

