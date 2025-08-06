Форма поиска по сайту

06 августа, 15:15

Город

Горожане смогут купить командорских кальмаров на рыбных рынках "Москва – на волне"

Горожане смогут купить командорских кальмаров на рыбных рынках "Москва – на волне"

Сезон командорского кальмара стартовал на рыбных рынках "Москва – на волне". Свежие морепродукты привозят с Камчатки и Командорских островов.

Горожан также ждет развлекательная программа. Например, по выходным на сценах выступают музыкальные группы, проходят битвы шеф-поваров, а также лекции про рыбу и другие морепродукты от столичных рыбодобытчиков и поставщиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Анна МакароваМаксим Шаманин

