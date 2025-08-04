Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 08:00

Общество

Пациенты начнут получать первую российскую вакцину от рака в ближайшие месяцы

Пациенты начнут получать первую российскую вакцину от рака в ближайшие месяцы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 августа

Первые пациенты начнут получать разработанную в России вакцину от рака в ближайшие месяцы

В Москве появятся 5 центров женского здоровья до конца 2025 года

"Мой район. Новости": Минздрав предложил изменить правила оказания медпомощи гипертоникам

Минздрав изменит стандарты оказания медпомощи взрослым при артериальной гипертензии

Новый стандарт центров женского здоровья начали внедрять в Москве

Собянин: в Покровском-Стрешневе завершена модернизация всех поликлиник

Капитальный ремонт пройдет в корпусе больницы имени Ерамишанцева

Новости Москвы: капитальный ремонт пройдет в корпусе больницы имени Ерамишанцева

Первую российскую вакцину от рака пациенты начнут получать в ближайшие месяцы. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Препарат будет вводиться в экспериментальном порядке. Вакцина предназначена не для массового использования, а для специализированных учреждений. Ее получат больные раком кожи в Институте имени Герцена и Центре онкологии имени Блохина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика