04 августа, 08:00Общество
Пациенты начнут получать первую российскую вакцину от рака в ближайшие месяцы
Первую российскую вакцину от рака пациенты начнут получать в ближайшие месяцы. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Препарат будет вводиться в экспериментальном порядке. Вакцина предназначена не для массового использования, а для специализированных учреждений. Ее получат больные раком кожи в Институте имени Герцена и Центре онкологии имени Блохина.
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