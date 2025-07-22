Собянин: модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Модернизация еще двух корпусов Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева завершится в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в обновленном здании корпуса № 12 откроется родильный дом, в котором запланированы приемное отделение с экстренной операционной, отделение патологии беременности и обсервационный бокс, отделение гинекологии и стационар кратковременного пребывания.

Кроме того, там будут акушерские физиологические отделения для совместного пребывания матерей с новорожденными в палатах, родильное отделение с индивидуальными родовыми боксами, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также оперблок.

Всего в этом корпусе сделают 7 разнопрофильных операционных. Здание оснастят аппаратами УЗИ, рентгеновским аппаратом типа С-дуга, реанимационным, гинекологическим, хирургическим и другим оборудованием.

Размещение роддома на территории больницы поможет использовать все имеющиеся медицинские ресурсы для матерей и новорожденных, указал мэр столицы.

Также, как отметил Собянин, работы ведутся в корпусе № 3, где заработает Центр женского здоровья. Он будет функционировать по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.

После проведения работ специалисты завершат модернизацию ГКБ. На ее территории уже открыт флагманский центр и реконструированы основные лечебные корпуса.

За последние 5 лет в Москве реконструировали и построили более 2 миллионов квадратных метров медицинских объектов. В текущем году планируется обновить сразу 15 корпусов в больницах. Работы будут выполнены с минимальным воздействием на деятельность самих лечебных учреждений. Уже после ремонта корпуса станут соответствовать современным стандартам столичной медицины.

