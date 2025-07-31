Собянин: в Покровском-Стрешневе завершена модернизация всех поликлиник

В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы завершили модернизацию всех поликлиник. На улице Долгова открылся филиал № 5 поликлиники № 219.

Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, теперь все амбулаторные учреждения района соответствуют новому московскому стандарту. Созданы максимально комфортные условия для работы врачей и лечения пациентов, есть просторные зоны ожидания с удобной мебелью, понятная навигация, в кабинетах специалистов установили современную технику.

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