Около 1,6 тыс москвичей начали переселение в новые квартиры по реновации в Северном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители трех пятиэтажек в Северном Тушине приступили к переселению в новостройку по программе реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что жилой комплекс стал четвертой новостройкой в указанном районе, переданной для участников программы реновации.

"Первыми предложения равнозначного жилья в новостройке на улице Героев Панфиловцев 30 июня получили почти 370 горожан из дома 33, корпуса 1, на этой же улице. Они уже приступили к осмотру квартир. Сегодня к ним присоединились около 420 москвичей из дома 29, корпуса 2, на улице Героев Панфиловцев. В августе на осмотры пригласят еще почти 800 жителей дома 19, корпуса 3, на Туристской улице", – отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она также добавила, что на первом этаже ЖК открылся Центр информирования по переселению. Его сотрудники помогают оформить документы и консультируют по всем вопросам. В будущем там откроют магазины, предприятия сферы услуг и городские организации.

Всего в новостройке 719 квартир общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, из которых 13 оборудованы для маломобильных жильцов. В таких квартирах увеличена ширина дверных проемов и коридоров, оборудованы специальные поручни. В подъездах смонтировали лифты, подготовили комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

Придомовую территорию озеленили. Создали две детские и одну спортивную площадки, зону отдыха, уточнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что этим летом около 10 тысяч москвичей начали одновременное переселение в новые квартиры по реновации. Мэр отметил, что в настоящее время уже сдано 6 новостроек и еще 15 находятся в работе.

