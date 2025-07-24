Собянин: около 10 тыс москвичей начали переселение по реновации этим летом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Этим летом около 10 тысяч москвичей начали одновременное переселение в новые квартиры в рамках программы реновации, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что с момента запуска программы уже примерно 220 тысяч жителей переехали или находятся в процессе переселения.

"Когда-то застройка Москвы пятиэтажными домами начиналась с Черемушек. И сейчас здесь предстоит выполнить большой объем работ – расселить 119 домов", – продолжил градоначальник.

К настоящему моменту сданы и заселены были 6 новостроек, еще 15 находятся в работе, добавил он. Например, первых жильцов планирует принять один из жилых комплексов, расположенный на улице Гарибальди.

ЖК находится в непосредственной близости от станции метро "Новые Черемушки". Вблизи также расположены Воронцовский парк, школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортивные клубы и кафе.

Квартиры в комплексе были построены с улучшенной отделкой. Более того, в них предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями, обратил внимание мэр. В частности, специалисты увеличили ширину коридоров и дверных проемов, а также установили специальные поручни.

Сам комплекс оборудован системой контроля и учета энергоресурсов, что позволит существенно сократить расходы на эксплуатацию и уменьшить счета за коммунальные услуги, отметил глава города.

При этом на прилегающей территории были созданы детская и спортивная площадки, а также место для отдыха.

Вместе с тем Собянин поделился дальнейшими планами по району Черемушки, в котором проводятся работы по благоустройству. В настоящее время работы идут на Профсоюзной улице. Кроме того, планируется обновление улицы Академика Полякова и около 30 дворов.

Тем временем на северо-востоке Москвы с начала программы реновации обладателями комфортного жилья стали свыше 16,8 тысячи граждан. В общей сложности в новостройки переехали жители 103 устаревших домов. Всего планируется переселить свыше 86,5 тысячи москвичей из 499 старых домов. Для участников реновации было передано 50 жилых комплексов.